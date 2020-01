Apesar de proibida por lei federal, a venda de bebida alcoólica acontece livremente no Estádio Municipal Luthero Lopes, em Rondonópolis. A proibição é prevista na Lei Federal 10.671/2003, que instituiu o Estatuto do Torcedor, que veda textualmente a presença de “bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”.

De acordo com o secretário Municipal de Esportes, Jailton Nogueira, que é o responsável pelo Luthero Lopes, não há nenhuma notificação da Justiça no sentido de proibir ou restringir a venda de bebida alcoólica no estádio municipal, mas ele defende a situação, afirmando que não há registros de violência devido à venda de bebida no local.

“Para nós nunca houve nenhuma notificação do Judiciário. Eu acredito que isso nunca gerou violência aqui em Rondonópolis, porque as pessoas sempre vão ao estádio com o intuito de se divertirem, para o seu lazer. E a quantidade de público também é pequena. Não sei como seria com muita gente, mas como é geralmente um público pequeno e não há uma divisão acirrada entre torcidas, tem sido tudo tranquilo até agora”, externou.

Ainda de acordo com ele, apesar de haver a venda de bebida alcoólica em jogos do Campeonato Mato-grossense, em eventos de esportes amadores e de outros tipos, quando promovidos pela Secretaria de Esportes, a venda desse tipo é terminantemente proibida.

“Quanto é evento da Secretaria, a gente não aceita nenhum tipo de bebida alcoólica, seja no estádio, no ginásio ou outro lugar. Quando damos a autorização, nós já esclarecemos que não aceitamos bebidas alcoólicas. Quando é um evento da Federação (Mato-grossense de Futebol) ou do União (Esporte Clube, time da cidade), nós colocamos que queremos que seja cumprido o que diz o Estatuto do Torcedor, mas, se o clube resolve vender bebida, é um problema entre ele e a Federação”, continuou.

Ele explica que, nesses casos, o Luthero Lopes é “repassado” para a responsabilidade do clube horas antes do início da partida e devolvido ao poder público após o término da mesma, ficando sob a responsabilidade do clube durante a partida de futebol, que então decide se autoriza ou não a venda e o consumo de bebida alcoólica no interior do estádio.

“Aí é a Federação que acompanha e que diz o que pode eu que não pode. Nós cumprimos mais o Estatuto do Torcedor garantindo as condições físicas do estádio, com relação à questão de segurança e mobilidade, entre outras. Mas entre duas horas antes e até duas horas depois do jogo o estádio é de inteira responsabilidade da equipe que está mandando o jogo”, completou.

O secretário explica ainda que a bebida vendida no interior do estádio, cerveja no caso, é entregue em copos plásticos descartáveis para as pessoas, o que já é uma medida de segurança importante, pois estes copos não podem ser utilizados como arma em alguma eventual briga ou algo parecido.

“Mas se a Justiça determinar que não vai mais poder ter bebida no estádio, vamos cumprir normalmente. Vamos repassar para os clubes e eles vão ser obrigados a cumprir, mas eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum nisso, pois se trata de um momento de lazer”, concluiu Jailton Nogueira.

A polêmica a respeito do assunto surgiu após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) ter declarado inconstitucional a Lei Municipal 6.040/2016, de Cuiabá, que autorizava a venda e do consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas da cidade.