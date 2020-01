A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, dentro da Operação Rodovida, deflagrada no dia 20 de dezembro e que segue até março, uma fiscalização com foco especial nas motocicletas. A ação aconteceu em todas regiões de Mato Grosso, com o foco em diminuir os acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de veículo.

Na região de Rondonópolis, a operação aconteceu nos quilômetros 271 e 207, 205 e 203 da rodovia federal BR-364. Os locais escolhidos para a realização da operação especial são os que mais registram acidentes envolvendo motocicletas no trecho de responsabilidade da Delegacia da PRF de Rondonópolis, que vai do Trevão até a divisa com o Estado de Goiás, pela BR-364, e de Jaciara até a divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, pela BR-163.