Os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) estão avaliando se a Prefeitura tem condições financeiras de conceder “aumento real” para os servidores, ou seja, um percentual acima do Reajuste Geral Anual (RGA) de 4,48%, proposto pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

“Agradecemos ao empenho do prefeito quanto ao Reajuste Geral Anual (RGA), mas o Município tem condições de oferecer um aumento real para os servidores, pois o RGA é apenas a reposição da inflação. Temos informações estatísticas que a arrecadação cresceu 13,72%. Além disso, teve aumento de 10,39% de reajuste do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)”, explicou a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.