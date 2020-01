O Oratório Filhos de Dom Bosco, no Parque Universitário, e a Paróquia São João Batista estão realizando mais uma vez a tradicional Semana da Amizade, que acontece há vários anos. O evento antecede a Festa de Dom Bosco e é também uma espécie de despedida das férias para as crianças e adolescentes que são atendidas no local.

A programação começou ainda no domingo (19), com a Pedalada de Dom Bosco, em que a garotada percorreu ruas e avenidas da Região Salmen. Já a semana iniciou com as gincanas e oficinas, que seguem até esta quinta-feira (23). No período da manhã, são realizadas as gincanas. Já no período da tarde, acontecem as oficinas, 25 ao todo.

“São oficinas de slime, tiara, cadernos bordados com fita, chaveiros com miçangas, confecção de terços, entre outros”, explicou a coordenadora de Pastoral e de Eventos do Oratório, Arlethe Ferreira Faria. No dia 24, pela manhã, acontece o encerramento da gincana e, a tarde, haverá um momento cultural.

A programação termina no domingo (26), com a realização da missa em ação de graças, às 8h30, na sede do Oratório. Logo após, será servido um almoço para toda a comunidade a partir das 11h30 e, a partir das 13h, serão sorteados os prêmios (bicicletas, kits escolares e cestas básicas) para as crianças que participaram das oficinas e receberam um cupom para este sorteio.

A coordenadora lembra que a Festa de Dom Bosco é intercomunitária e aberta a todos.