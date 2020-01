Boa parte dos recursos financeiros viabilizados por um grupo de entidades que se mobilizou para salvar as finanças da Santa Casa de Rondonópolis, que acumulou uma dívida superior a R$ 24 milhões e estava ameaçado até de fechar suas portas, ainda não entrou na conta do hospital. Do dinheiro articulado pelas entidades e que já estava disponível desde o final do ano passado, exatos R$ 22.477.664 milhões provenientes de emendas parlamentares, R$ 6.212.664,00 ainda não foram de fato repassados para o hospital até o momento.

Desse total, que já estão há alguns dias disponíveis na conta do Conselho Municipal de Saúde (CMS), R$ 10 milhões, que já foram repassados para a Santa Casa, vieram de emendas da bancada federal do Estado, enquanto o deputado federal José Medeiros (Pode) viabilizou outros R$ 10.453.873,00 por meio de suas emendas individuais, dos quais R$ 5 milhões já foram liberados para a Santa Casa, restando ainda R$ 5.455.873,00 que ainda não foram repassados para o hospital. O ex-deputado Adilton Sachetti (PRB) também viabilizou outros R$ 2.023.791,00 em emendas para ao hospital, dos quais R$ 1.265.000,00 já foram repassados.