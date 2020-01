O Vasco estreou no Campeonato Carioca com um empate sem gols diante do Bangu, neste domingo (19), em São Januário.

O Vasco começou pressionando. Logo no primeiro minuto, Talles recebeu na esquerda, puxou para o meio e tentou o chute, que o goleiro defendeu em dois tempo. Aos 3, Werley subiu sozinho na marca do pênalti e cabeceou bonito, tirando tinta da trave. Aos 19, Pikachu cruzou e a bola resvalou no braço do jogador adversário. Pênalti ignorado pela arbitragem. Aos 25, Marrony recebeu na entrada da área e tentou o chute, mas a bola não ganhou força.

A última chance do primeiro tempo veio aos 47. Pikachu recebeu na área pela direita e chutou cruzado, mas o goleiro fez boa defesa.

Na segunda etapa, a primeira chance foi com o argentino Germán Cano. Ele recebeu de costas para a área, girou e bateu firme, mas parou no goleiro. Aos 22, Castan avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Cano dominou e bateu do jeito que deu, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Um minuto depois, Tiago Reis driblou o zagueiro e chutou cruzado o goleiro espalmou e Marcos Júnior, sozinho, tentou um voleio, mas acabou errando. Na sobra, Marrony ainda tentou, mas não conseguiu marcar.

Aos 26, Pikachu cobrou escanteio e Werley subiu mais que todo mundo para cabecear com força e para o chão, mas o goleiro adversário fez uma defesa espetacular. O Vasco pressionava, mas o gol insistia em não sair. Aos 44, Castan tentou o cruzamento para Cano, mas a o goleiro se antecipou e fez a defesa.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será nesta quarta-feira (22), no clássico diante do Flamengo, às 20h, no Maracanã.