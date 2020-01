O Fluminense estreou com vitória na Taça Guanabara. O time do técnico Odair Hellmann venceu a Cabofriense por 1 a 0 na noite deste domingo (19), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ) e somou os três primeiros pontos na competição. Nenê marcou o gol da vitória Tricolor na segunda etapa da partida, após assistência de Hudson.

O próximo compromisso do Flu é na quinta-feira (23), diante da Portuguesa, no Maracanã.

O JOGO

Logo aos 3 minutos, Nenê recebeu de Felippe Cardoso pelo alto e tentou o chute, mas a zaga fez o corte. Lindo drible de Gilberto pela direita aos 9 minutos, ele cruzou para Felippe Cardoso, mas o atacante não conseguiu finalizar. Aos 16, Nenê mandou a bola para o fundo das redes, mas o árbitro invalidou o lance por falta de ataque. Nenê cobrou falta aos 37 minutos e depois do desvio, Orinho chutou e quase marcou para o Flu. Na sequência, em cobrança de escanteio, Matheus Ferraz parou na trave.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Lucas Barcelos recebeu de Felippe Cardoso e tentou o chute, mas a bola saiu pela linha de fundo. Nenê cobrou falta perigosa aos 23 minutos e a bola passou por cima da meta adversária. Matheus Alessandro encontrou Hudson, que deu belo passe para Nenê. O camisa 77 não desperdiçou e chutou forte: 1 a 0 para o Flu aos 39 minutos.