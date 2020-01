E por mais um ano a ACIR e seus parceiros conseguiram concluir mais uma campanha com muito sucesso, atingindo seu principal objetivo: Representar, defender, congregar e desenvolver o segmento empresarial da cidade. É com muita satisfação que a Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) agradece a todos que fizeram parte desse enorme movimento para fortalecer a economia da cidade. A espera foi grande e as expectativas maiores ainda, conhecer as grandes sortudas e sortudo a levar um carro 0km Mobi Easy Flex e duas Motos Honda Start 0km. E esses são eles: a ganhadora da 1º Moto Honda Start 0km foi a Joyce de Costa Cruz Souza e a ganhadora da 2º Moto Honda Start 0km foi a Rosângela da Silva Moncada, que adquiriu o cupom na churrascaria Rondon Grill. O grande sortudo, ganhador do carro 0KM Mobi Easy Flex, foi o jovem Yan Lucas Albacete que adquiriu o cupom no L&A Stúdios Hair. Para conferir como foi o sorteio, veja a live acessando o Facebook e o Instagram @Acir.Rondonopolis

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ———————————————————————————— ————————————————————————————

A campanha que teve início no dia 1º de outubro, realizou o total de 3 sorteios, foram mais de 68 mil reais em prêmios e 21 ganhadores. Ao longo desses quase quatro meses, a Acir, seus parceiros e as mais de 190 lojas participantes, se empenharam ao máximo para possibilitar um natal ainda mais especial aos seus consumidores. A Campanha Natal dos Sonhos não é apenas sobre ganhar prêmios, mas ela é, acima de tudo, uma oportunidade para os consumidores verem a qualidade dos produtos e serviços do comércio em Rondonópolis.