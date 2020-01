O piloto Sidney Gianini Junior, de 23 anos, morreu nesta sexta-feira (17) após a queda de um avião agrícola, na zona rural de Guiratinga.

A polícia narra que recebeu o comunicado de um acidente aéreo na Fazenda Pontal e, ao chegar no local, encontrou o corpo da vítima e o avião todo danificado devido à queda.

Segundo testemunhas que estavam no local na hora do acidente, Sidney estava pilotando o referido avião para pulverizar a lavoura de soja com pesticida. Após o término do serviço, não conseguiu pousar uma vez que já havia dois aviões na pista.

Os relatos são de que Sidney ficou sobrevoando a região aguardando a liberação da pista, porém caiu ao fazer uma manobra. O corpo foi encaminhado para o IML de Rondonópolis para realização da necrópsia.

O piloto era morador da cidade de Primavera do Leste.