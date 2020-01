As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (21) e seguem até a próxima sexta-feira (24). Em Rondonópolis, a Universidade Federal (UFR) oferecerá 1.147 vagas para 19 cursos. Seguindo a tendência dos últimos anos, medicina deve ser o mais concorrido. Em 2019, pela ampla concorrência, a nota de corte ficou em 785.62

As vagas que serão ofertadas na UFR são para os cursos de graduação em administração, biblioteconomia, ciências biológicas (licenciatura e bacharelado), ciências contábeis, ciências econômicas, enfermagem, engenharia agrícola e ambiental, engenharia mecânica, geografia, história, letras – português, letras – inglês e literatura, matemática, medicina, pedagogia, psicologia, sistemas de informação e zootecnia. Para todas as vagas, existe ampla concorrência e cotas (racial, escola pública e renda).

O Sisu 2020 encerra o período de inscrições às 23h59 de sexta-feira (24). Na sexta-feira (17), além de divulgar as notas do Enem, o Ministério da Educação (MEC) divulgou também um novo portal do Sisu, que permitirá concluir a inscrição por meio de aparelhos móveis, como celulares e tablets, o que não era possível em anos anteriores. No site, é possível escolher duas opções de cursos, em diferentes universidades federais e estaduais espalhadas pelo país.

Pode fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no primeiro semestre de 2020, apenas o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não tenha participado do Enem na condição de “treineiro”. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada.