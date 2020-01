Com a notícia da realocação de recursos da interrompida obra do Parque Encontro das Águas, para a reforma de 12 praças de diversos bairros da cidade, muitos se perguntaram se a construção do referido parque, que levaria o nome de Lamartine da Nóbrega, não teria mais andamento. A Prefeitura de Rondonópolis garante que o parque sai do papel. Segundo informado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, o Município vai realizar uma nova licitação para construção do parque com projeto ampliado, e a expectativa da pasta é que, até o fim deste ano, o parque seja entregue para uso da população.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

A Secretaria informou ainda que a obra foi paralisada porque houve a necessidade de uma alteração no projeto, para que a área de construção do parque fosse ampliada, e para isso foi preciso fazer a desafetação de uma rua, o que tomou mais tempo para liberação do processo. Orçado em R$ 3.987.116,41, o Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, seria construído em um terreno de 50 mil metros quadrados, que chegou até e receber serviços de terraplanagem. O novo espaço público para lazer ficaria situado no final da Avenida Getúlio Vargas, na Vila Aurora, às margens do encontro do Rio Vermelho com o Ribeirão Arareau.