Representantes da União Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes) vão se reunir com os vereadores de Rondonópolis, na próxima segunda-feira (20), às 14h, para discutir as mudanças que o Executivo Municipal está propondo no Passe Livre Estudantil, do transporte coletivo de Rondonópolis.

O Projeto de Lei nº 004/2020, que trata sobre essas mudanças, foi encaminhado para votação na Casa de Leis na semana passada, e alguns pontos não agradaram a entidade que representa os estudantes secundaristas da cidade. Enviado em regime de urgência para votação, os vereadores derrubaram a urgência e o projeto será agora discutido com a Umes, que solicitou a reunião.

Como já noticiado, as alterações propostas pelo Executivo são no sentido de restringir o benefício apenas para estudantes carentes da rede pública de ensino, excluindo aqueles que estudam em instituições de ensino privadas, a não ser que estes sejam comprovadamente carentes e que possuam bolsas de estudo.

A Umes quer discutir o inciso 1º do artigo 4º da Lei enviada para votação, que diz os alunos cujas famílias não sejam beneficiárias do cartão cidadão e do PROUNI, deverão comprovar renda média familiar de um salário-mínimo per capita. Outra mudança que não agradou foi o prazo para cadastramento e revalidação do Passe Livre, que deve sofrer alterações.

“Nós não concordamos com essas alterações e, por isso, vamos nos reunir com os parlamentares para que eles possam conversar com o prefeito, para reformular essas mudanças ou deixar esses artigos como estão na Lei atualmente”, disse a vice-presidente da Umes, Ana Júlia Pirozzi.