Após o A TRIBUNA denunciar o problema da Praça da Saudade, na região do Bairro Bom Pastor, que sofria com a iluminação precária, o que limitava a presença de frequentadores, o poder público, enfim, amenizou o problema com a troca de lâmpadas, instalação de novas luminárias e a manutenção de um transformado de energia do local.

“Depois desta manutenção os jovens começaram novamente a jogar bola na quadra de esporte da praça durante a noite, o que era impossível com a escuridão do local. Agora com a iluminação a sensação de segurança também é melhor”, disse o comerciante Alex Silva.

“Antes eu não passava no meio da praça porque era escuro e tinha medo. Hoje melhorou com a iluminação e até podemos ver o que acontece no meio da praça durante a noite”, disse moradora próxima da praça Paula Adriana de Souza.

“Sempre que posso faço caminhada na praça. Antes, a escuridão tirava a sensação de segurança do local. Agora com a iluminação que foi instalada é possível até fazer caminhada durante a noite”, disse Vagner Pereira para a reportagem.

Antes apenas a quadra poliesportiva, a academia popular e a quadra de areia possuíam iluminação pública, mas os demais espaços verdes estavam no completo escuro.

O serviço foi realizado no local pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).