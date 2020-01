Empresários instalados no Distrito Industrial Vetorasso, em Rondonópolis, reclamam da falta de um acesso para os veículos que trafegam no trecho duplicado recentemente da BR-364, no sentido Pedra Preta/Goiás. No local, há uma placa proibindo os veículos de virarem na via que dá acesso ao Distrito e que vai dar na BR-163, mas grande parte dos motoristas prefere ignorar a proibição e se arrisca a fazer o retorno por ali.

De acordo com o empresário César Marcon, que atua no ramo de transporte de cargas e tem uma empresa no Distrito Industrial Vetorasso, a situação se torna cada dia mais perigosa e cobra uma providência dos responsáveis. “Aqui foi construída uma pista marginal à BR, mas ela não leva a lugar nenhum. E lá no final dela tem uma placa sinalizando que você não pode entrar para o Distrito. O correto seria entrar aqui por essa estrada de terra, que está tomada por buracos. Então, a maioria do pessoal tem preferido desobedecer a sinalização e entrar por lá. O pessoal vai por onde é melhor. É um perigo isso daí”, explicou.

Ele conta que os empresários do Distrito Industrial já se reuniram com o prefeito José Carlos do Pátio (SD), para cobrar que ele arrumasse esse pedaço do acesso que está esburacado, mas não conseguiram ser atendidos. “Ele tem uma emenda de R$ 56 milhões para investir nos distritos industriais da cidade, mas parece que ele resolveu fatiar o recurso e até agora não fez nada pelos distritos. Ele sempre inventa uma desculpa e diz que vai investir nos bairros, que realmente precisam, mas aqui nos distritos, ele deixou abandonado”, completou.