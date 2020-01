Em falta na rede pública de saúde há vários meses devido a um desabastecimento nacional, a vacina pentavalente deve voltar a ser distribuída para os municípios e, assim, acabar com o problema da falta de imunização gratuita para crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. Segundo informado pela Prefeitura Municipal, uma remessa de pentavalente deve ser entregue a Rondonópolis pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) na próxima semana.

O governo federal começou a entregar aos estados as doses de vacina pentavalente, que estavam em falta em várias regiões do país. Em julho de 2019, a Anvisa recolheu lotes da pentavalente porque foram reprovados no controle de qualidade. Desde outubro, estava faltando vacina em quase todo o Brasil. O Ministério da Saúde comprou então vacinas de outra empresa e enviou na semana passada mais de 800 mil doses e, até o fim desta semana, deve concluir a entrega de outras 900 mil. O Ministério da Saúde informou que o abastecimento deve ser normalizado em todo o país somente em março.

Devem tomar a vacina, prioritariamente, crianças de dois, quatro e seis meses de idade. Segundo a Prefeitura de Rondonópolis, já foi mantido contato com o Escritório Regional de Saúde, e na próxima semana as doses devem chegar a cidade. “Como não estamos vivendo um surto das doenças contra as quais a penta imuniza, as doses que vão chegar são suficientes para fazer a cobertura necessária”, disse a gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, Gilceny Machado.