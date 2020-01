A Prefeitura de Rondonópolis irá investir o dinheiro que seria aplicado na construção do Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega, que está paralisada desde o final do ano passado, na reforma de doze praças em diversos bairros da cidade. A relocação dos recursos, que fazem parte do Fundo Municipal do Meio Ambiente, já foram aprovados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consema) e as reformas das praças serão licitadas nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Copetti Bohrer, os projetos de reforma dessas praças já estavam prontos há algum tempo, e como as obras do novo Parque estão paralisadas, ficou decidido que os R$ 3.987.116,41 que seriam destinados a essa obra foram realocados para a reforma das ditas praças.