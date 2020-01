“É importante saber que demanda temporária este recurso atendeu e, de agora para frente, quais serão as dificuldades do hospital. Queremos saber como está a Santa Casa, a fim de tomar medidas cabíveis, antes que qualquer problema possa se complicar. Este será um trabalho da Comissão de Saúde da Câmara”, disse o vereador Fábio Cardozo, presidente da Comissão.

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, formada pelos vereadores Fábio Cardozo, Reginaldo Santos, Jailton Dantas e Hélio Pichioni, irá requerer que os representantes da direção da Santa Casa apresentem durante a reunião da ordem do dia dos vereadores explicações sobre a aplicação do aporte financeiro do Governo Federal.

Ele explica que os trabalhos da Comissão de Saúde ainda serão estendidos para o Hospital Regional e também na Secretaria Municipal de Saúde. “Queremos saber como andam as coisas no Hospital Regional e como estão os investimentos públicos e quais as demandas que precisam de atendimento. Também iremos visitar a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelo atendimento primário a saúde. Este trabalho é para nos atualizarmos sobre as questões da saúde e trabalharmos para que o atendimento tenha avanços”, externou o vereador.

Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA, R$ 20,453 milhões de emendas parlamentares foram liberados em dezembro do ano passado pelo Governo Federal para a Santa Casa. O recurso foi viabilizado junto a bancada federal por um grupo de entidades da sociedade civil organizada que vem tentando reestruturar o hospital.