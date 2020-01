Um senhor idoso está “acampado” na agência central da Cooperativa de Crédito Sicredi desde a última sexta-feira (10). O idoso conta que teve sua aposentadoria roubada e por conta disso decidiu ficar acampado na agência bancária aguardando até que o dinheiro de sua aposentadoria desse mês esteja disponível.

De acordo com um funcionário do Sicredi, que pediu para não ser identificado na reportagem por questões profissionais, o idoso se chamaria Deusdete e estaria acampado na agência desde a última sexta-feira, tendo trazido consigo ao menos quatro malas com seus objetos pessoais, todas em bom estado e trancadas com cadeados. Ele tem conta no banco, onde recebe sua aposentadoria e teria contado para os funcionários do mesmo que após receber sua aposentadoria no final do mês passado, o mesmo teria sido roubado no hotel onde morava.

O funcionário do banco não soube informar qual hotel seria esse, mas após o ocorrido, o idoso teria ficado um tanto desorientado e procurou pelo banco para receber uma outra parcela do benefício previdenciário, mas, como o dinheiro só estará disponível em sua conta no final do mês, e por conta de não ter recurso para se hospedar em outro lugar, ele resolveu montar acampamento na agência bancária, até que consiga sacar a nova parcela de sua aposentadoria.

Ainda de acordo com o funcionário do banco, o idoso costuma sair durante o dia, mas deixa as suas malas no banco. Ele também conta que sempre que precisa ir ao banheiro ou beber água, ele adentra a agência e nunca foi impedido de fazer suas necessidades ou matar sua sede. No período noturno, ele teria permanecido na área do autoatendimento, e o funcionário esclarece que ele em nenhum momento atrapalhou os trabalhos na agência e muito menos importunou outros clientes.