(Veja+Fotos…) Toda a história de casamento parece que tem um mesmo início… a noiva Danielle Basta Delai Vidoti, toda de branco inclusive os sapatos, o noivo Lucas Menezes Vidoti, na maioria vestindo um terno escuro e todo comportado… então, eu e o Lucas sonhamos com um casamento diferente, com uma decoração que tivesse a nossa cara e fosse romântica… nosso amor é grandioso e, desejamos que nosso casamento também fosse diferente, afinal já vivemos muitas coisas e as dificuldades nos fortaleceram e as felicidades nos tornaram mais unidos! Somos melhores amigos, ele é a pessoa que eu mais confio no mundo! E ele tem meu jeito “sertanejo” de ser, tanto que fomos os dois de bota no casamento, é claro que minha mãe queria “me matar” por isso.

Enfim, todo o casamento foi um sonho realizado e os nossos fornecedores ajudaram nessa realização! Os padrinhos foram um show à parte, porque curtiram com a gente até o outro dia!!! Além de tudo isso as fotos ficaram incríveis, porque o fotógrafo foi um profissional atencioso, inteligente e sensível… enfim… tudo foi perfeito! E nós aqui desejamos FELICIDADES aos NOIVOS!!!