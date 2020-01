O presidente do Rotary Club de Rondonópolis Leste, o senhor Vicente Adalberto recebeu por intercâmbio a visita das americanas Lee Thompson e Hellen em nossa cidade.

A família buscou recepcionar as meninas, da mesma forma que suas filhas foram recepcionadas quando passaram por essa experiência maravilhosa, afinal Milena conheceu o México (2014) e Giovana a Alemanha (2018). Certamente o Rotary Club é uma instituição está criando um mundo “SEM FRONTEIRAS”!!!

Na foto à direita de blusa branca Lee Thompson, americana que fez intercâmbio em Rondonópolis no ano de 2015 e sua amiga Hellen (americana) que mora em Brasília. E, no centro Milena e Giovana, filhas de Vicente Dalberto, presidente do ROTARY CLUB de Rondonópolis Leste.