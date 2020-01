De acordo com o secretário João Copetti Bohrer, algumas árvores que ainda estavam de pé na Praça dos Carreiros já estavam mortas, outras muito doentes, levando à necessidade de serem retiradas do local para posteriormente serem repostas por outras árvores. “As que não estavam mortas ou doentes, estavam danificando o piso da praça ou as calçadas. Algumas invadindo o asfalto inclusive. Algumas eram de espécies exóticas e que poderiam até cair sobre as pessoas. Outras tinham problemas e estavam mal alocadas na praça. Então, nada foi tirado só por querermos tirar essas árvores dali para colocar concreto no lugar. Outras tiveram que ser retiradas porque estavam nos canteiros, que estavam a um meio metro mais alto que o nível geral da praça. Mas agora vamos trabalhar na compensação dessas árvores”, explicou.

Após a repercussão da matéria publicada no A TRIBUNA denunciando a indignação das pessoas com o corte de árvores na Praça dos Carreiros, onde teve início uma obra de reforma e revitalização recentemente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) se manifestou a respeito da situação. Segundo o órgão, grande parte das árvores estavam doentes ou eram impróprias para serem plantadas no local, pois tinham raízes muito profundas e outras devem ser plantadas no lugar destas.

Ele continua explicando que a retirada das árvores foi devidamente autorizada e que havia várias razões para tanto. “A obra está devidamente licenciada, do ponto de vista ambiental. Houve a autorização para a supressão de algumas árvores de variadas espécies, entre sibipirunas, sete copas, mangueiras, todas exóticas, e outras, como flamboyants. A grande maioria estava em confronto não com a arquitetura da praça, mas sim com questões técnicas, como acessibilidade para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, assim como algumas com patologias nesses espécimes. Então, todas as árvores, ou a maioria delas, estavam em desconformidade. Mas todas serão compensadas, com o plantio de pelo menos 35 novas árvores ali e outras que vamos compensar com o plantio em outras áreas”, continuou.

Sobre a repercussão que a retirada das árvores está tendo, principalmente por parte de pessoas preocupadas com o aumento da temperatura na região central da cidade com a supressão das árvores, ele tranquiliza essas pessoas, reafirmando que haverá o plantio de novas árvores, assim como a reativação de um espelho d’água que existia na praça, o que também deve colaborar para amenizar o clima na região.

CONTRÁRIOS – A supressão das árvores da Praça dos Carreiros vem dando o que falar em Rondonópolis, após a publicação da matéria de ontem do A TRIBUNA. O assunto divide opiniões, mas muitos se mantêm contra os cortes. “Concordo com a preocupação e indignação da senhora Maria Aparecida Guimarães Ferreira [que sugeriu o assunto para a reportagem], essas árvores fazem parte da história do nosso município. Nós que somos rondonopolitanos lembramos muito bem das belas árvores que ali existiam, elas fazem parte da nossa história. Muito triste passar ali e vê-las cortadas”, repassou ontem para o A TRIBUNA o corretor de imóveis Wagner Bolonhesi.