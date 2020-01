As escolas da rede estadual de ensino no município estão prontas para o início do ano letivo de 2020. A maioria delas está tendo aulas no momento, já que a rede enfrentou no ano passado a maior greve da história do funcionalismo público estadual, com a reposição das aulas perdidas indo até meados de fevereiro próximo.

De acordo com informações da Assessoria Pedagógica do Estado, há uma escola sendo reformada, a Escola Marechal Dutra, localizada na região central da cidade, onde uma parte da unidade está interditada para a realização da obra, enquanto as aulas são ministradas em outra parte do estabelecimento, o que reduz o número de alunos, mas não impede o início às aulas. Essa primeira etapa da reforma deve ser concluída nos próximos dias, mas as demais unidades escolares da cidade estão em condições de receber os estudantes para o início do ano letivo de 2020.