A derrubada de antigas árvores da Praça dos Carreiros para que seja executado o serviço de sua reforma tem causado indignação em alguns moradores da.cidade, que defendem a preservação das mesmas no local histórico. A dita reforma da praça foi iniciada no final de dezembro passado e de lá para cá o local foi totalmente cercado e inúmeras árvores foram cortadas e retiradas do local. Uma das pessoas mais indignadas com a situação é a aposentada Maria Aparecida Guimarães Ferreira, que criticou o corte das árvores e diz temer que outras venham a ser cortadas. “A Praça dos Carreiros sempre teve lindas árvores, algumas já bem altas. Eles cercaram a praça e já cortaram muitas árvores bem altas. E vão cortar outras essa semana”, denunciou.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Quando do anúncio do início das obras de reforma da praça, a Prefeitura anunciou que as características originais do local público seriam preservadas, mas não é isso que a população tem visto, a exemplo da supressão de muitas árvores. Nesse contexto, vale dizer que muitas das árvores possuem dezenas de anos, sendo bastante frondosas.

Uma outra situação que tem incomodado os pedestres que transitam pelo entorno da praça, que fica localizada na região mais central da cidade, é o fato de que as calçadas da mesma então interditadas e fechadas com tapume, obrigando as pessoas a caminharem pelas ruas, o que causa grande dificuldade principalmente para idosos e pessoas acompanhadas de crianças, que precisam disputar espaço nas ruas com os veículos. Uma mãe que foi até o centro da cidade com um filho de colo e outro de poucos anos, que preferiu não se identificar para a reportagem, contou que passou dificuldades com suas crianças para passar pelo local. “Eu ainda não tinha vindo aqui depois que começou essa reforma. Fui pega de surpresa com esse cercamento e passei aperto com uma criança no colo e outra segurando minha mão. Não sei os motivos porque não deixaram nem uma beira da calçada para os pedestres, mas isso ficou perigoso. E como nunca vemos um agente de trânsito por aqui, fica bem difícil para quem como eu vem ao centro com crianças pequenas”, externou. A obra de reforma da Praça dos Carreiros está orçado em R$ 2.862.357,09 e tem um prazo para ser concluído de oito meses. Para que isso, o local foi totalmente cercado e somente o ponto de ônibus ainda está acessível à população.