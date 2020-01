Amanhã acontece o Workshop Acelerador Financeiro, com tema “Disruptura de bloqueio mentais” com método exclusivo. A entrada é de 1kg de alimento não perecível que será destinado a Casa Esperança. Quem está a frente dessa imensurável palestra é o educador, consultor e mentor Manoel Lima. O Workshop acontece no Comfort Hotel, para contato (66) 9 8442-6344 (Sandra).