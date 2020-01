O segurança Bruno de Lima Pereira, 27 anos, preso pelo assassinato de Renecléia Aparecida Bispo, 41 anos, ocorrido no dia 24 de setembro do ano passado, na portaria do condomínio Village do Cerrado, irá passar hoje (14), a partir das 15 horas, na 1ª Vara Criminal no Fórum local, pela primeira audiência do processo, que deverá definir se o acusado será ou não pronunciado a júri popular.

De acordo com o advogado Júnior Mendonça, que defende o acusado, a defesa irá tentar provar em juízo a insanidade mental de seu cliente na época do fato. O segurança é acusado de matar Renecléia Aparecida Bispo dentro do condomínio de luxo com pelo menos 10 tiros.