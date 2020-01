A Flakids Moda Infantil… Volta em 2020 com tudo!!! Estará trabalhando com as melhores e as mais conceituadas marcas no conceito infantil. Calvin Klein, Ellus, Tommy Hilfiger, Puramania Kids… Porque a Flakids acredita que nossos flakidinhos merecem só o melhor em qualidade e conforto.