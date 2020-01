AERONAVE III Decolou com a aeronave em situação irregular, teve problemas e precisou fazer um pouso forçado, “patrolou” a cerca. Não comunicou o fato alegando nervosismo e a situação dos documentos irregulares. Dos males, o menor… Mas, é preciso lembrar que a aeronave poderia ter caído em outro local, causando prejuízos para terceiros. Com isso não se brinca!

AERONAVE II Bom, ao menos, ninguém se feriu no acidente registrado na noite de quinta-feira (9), na Gleba Rio Vermelho. Com tantas suspeitas sobre o acidente, se era coisa do tráfico e tudo mais, com a localização do piloto tudo ficou esclarecido.

HOSPITAL DA CRIANÇA I

Após a publicação de nossa reportagem na edição de sexta-feira (10), sobre a falta de prazo para entrega da reforma do Hospital da Criança, no Jardim Santa Marta, a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou e informou que a obra deve ser concluída e a unidade entrar em funcionamento para a população no prazo máximo de 90 dias.

HOSPITAL DA CRIANÇA II

É o que se espera, visto que o prazo está sendo prorrogado desde maio de 2019, quando a obra deveria ter sido entregue. A cobrança, veja bem, não se trata de “pegar no pé” da pasta, mas sim de ver em funcionamento um local que será importantíssimo para as crianças serem atendidas e funcionários da Saúde municipal trabalharem com dignidade.

HOSPITAL DA CRIANÇA III

Vamos ficar ligados então nesse prazo de 90 dias. Nas nossas contas, antes da Páscoa, em abril, teremos o Hospital novinho em folha com a obra finalizada e entregue. Vamos aguardar!

CURSO I

Acontece no dia 15 de janeiro, no Sallas Buffet, o Curso de CUP CAKE e CAKE POP’S da Manu Fachinetto. Para crianças de 06 a 10 anos será no período da manhã, das 8h às 11h. Já para adolescentes, de 11 a 15 anos, no período da tarde das 14h às 18h.

CURSO II

Todo evento será filmado e fotografado, para ficar na recordação dos nossos pequenos confeiteiros (OBS: As fotografias serão vendidas separadamente!). Informações no telefone (66) 99906-8224.