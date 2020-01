Os servidores públicos do estado estão preocupados com as mudanças na sua previdência, que eleva de 11% para 14% a alíquota de contribuição do servidor público, passando a cobrar o percentual inclusive dos aposentados e pensionistas. As entidades sindicais que representam os servidores desaprovam as mudanças e dizem considerar um absurdo o aumento no percentual da alíquota, que segundo os mesmos servirá apenas para que o Governo do Estado tenha mais dinheiro em caixa, já que esse dinheiro não iria para a previdência dos servidores.

Para o presidente local do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), João Eudes da Anunciação, os servidores públicos do estado passam por um momento difícil, já que não têm conseguido ganhos salariais acima da inflação e agora terão que pagar um percentual maior pela sua aposentadoria.

“Essa perspectiva neoliberalizante tem elegido o servidor público como um verdadeiro inimigo e isso leva para a opinião pública uma posição equivocada, pois atrás do discurso de deficit no Fundo Previdenciário, o Governo esconde uma infinidade de interesses econômicos e esconde também os verdadeiros culpados pela falta de recursos e pelo rombo que existe hoje nas contas da previdência”, disparou.

Segundo ele, os estados e municípios brasileiros que possuem regimes próprios de previdência foram obrigados a fazerem uma regulamentação em suas previdências, ou então teriam que adotar as medidas do Regime Geral da Previdência aprovada pelo Senado. “Lamentavelmente, o governo toma uma atitude drástica, que leva a gente a entender que já tinha isso arquitetado, aumentando a nossa alíquota. Concretamente, isso quer dizer que o governo aumentou a alíquota, ao contrário da reforma feita em nível federal, que propõe até a alíquota escalonada, e taxa também os servidores que hoje já estão aposentados, o que vai penalizar ainda mais aposentados e pensionistas. E a grande questão é que isso não vai resolver o problema de caixa da previdência, pois o governo vai retirar dos trabalhadores um montante de R$ 350 a R$ 420 milhões ao ano, e isso pode aumentar, mas esse não é um recurso que irá para o Fundo Previdenciário”, acrescentou o sindicalista.

Para João Eudes, o governo poderia cobrar a dívida de grandes devedores que estão na dívida ativa, que hoje ultrapassa à casa dos R$ 40 bilhões, como uma alternativa que resolveria o seu problema de caixa. “Na verdade, o que se quer é taxar o servidor, diminuindo ainda mais o seu poder de compra, se levarmos em conta que os mesmos estão sem RGA e sem nenhuma recomposição salarial nos anos de 2018 e 2019. O governo precisaria fazer um profundo debate com o conjunto dos servidores estaduais e com a sociedade, pois entendemos que o governo está fazendo isso para fazer caixa e gastar como quiser. Nós só temos a lamentar, queremos manifestar nossa insatisfação e vamos buscar um diálogo com os parlamentares e em caso de aprovadas, essas medidas prejudicarão todos os servidores e com certeza vamos ter que ter uma grande onda de mobilizações no estado”, concluiu.