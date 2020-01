Os acessos ao Cadastro Positivo, banco de dados que reúne informações de bons pagadores, foram liberados neste sábado (11). Em função disso, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) já disponibiliza aos consumidores a consulta de crédito ao novo sistema do Cadastro Positivo. O serviço foi lançado com antecedência pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) na última quinta-feira (9).

Todos demais birôs de crédito deverão disponibilizar as consultas ao Cadastro Positivo neste final de semana. No próximo dia 15, a CDL Rondonópolis lançará online as ferramentas e soluções do Cadastro Positivo, com degustação para associados da categoria faturamento mínimo até o dia 28 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas via internet.

O cadastro positivo já acontece em vários países espalhados pelo mundo. É uma ferramenta importante para que o comerciante ou o prestador de serviço possa ter uma análise mais detalhada do cliente na hora de conceder o crédito, por meio da pontuação da pessoa física ou empresa no sistema. Graças ao histórico de pagamentos, ele pode dar prazos maiores ou cobrar juros menores na negociação.

A Lei do Cadastro Positivo, sancionada em 2011, foi modificada pela Lei Complementar n.º 166/19 em julho do ano passado. Antes da mudança, os bancos e instituições financeiras só podiam atualizar o histórico de pagamento dos clientes que autorizavam. Com a alteração, os consumidores podem ser cadastrados automaticamente, sem autorização prévia.