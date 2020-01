Desde o dia 30 de novembro de 2019, o Aeroporto de Rondonópolis passou a ser administrado pela iniciativa privada, não mais pela Prefeitura. Grandes mudanças no aeroporto ainda não são perceptíveis, mas a Centro-Oeste Airports (COA), concessionária que assumiu a gestão do espaço, projeta uma série de melhorias e eficiência operacional. Os usuários, por sua vez, esperam por mais voos e por novas empresas aéreas.

A Centro-Oeste Airports (COA) ganhou o processo de concessão e vai administrar os aeroportos do Bloco Centro-Oeste, formado por Várzea Grande/Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, pelos próximos 30 anos. A nova concessionária conta com a expertise da Socicam, que já atua no Brasil há mais de 40 anos na gestão de terminais de passageiros rodoviários e urbanos, e é 100% nacional.

Neste começo de exploração, a concessionária ainda está estudando possibilidades sobre o que fazer no Aeroporto de Rondonópolis. A equipe administrativa que vai atuar no referido espaço já foi contratada. O diretor-presidente da Centro-Oeste Airports, Marco Antônio Migliorini, diz que as expectativas em relação ao Aeroporto de Rondonópolis são as melhores possíveis. “Rondonópolis tem uma economia forte, e acreditamos que a modernização do aeroporto irá alavancar ainda mais os negócios na região”, analisou para o A TRIBUNA.