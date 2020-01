Guarde bem esse nome, Nicollas Yudi! Ele tem apenas 9 anos, é filho de Rondonópolis e trata-se de mais uma das “joias” que vem sendo trabalhada pelo Santos Futebol Clube, dentro da sua tradicional característica de revelar grandes talentos para o futebol, como Neymar, Robinho, Gabigol, Diego, Rodrigo, entre outros.

Nicollas tem sido um dos destaques da base de futsal do Santos nos últimos dois anos, conquistando títulos importantes. Hoje ele mora na cidade de Santos com os pais Paulo Delmond Filho e Djulie Delmond. No “Peixe”, os garotos da base começam no futsal, para depois chegar ao futebol de campo.

De acordo com os pais do menino, em 2017, um treinador do Peixe, Edu Martins, veio a Rondonópolis para participar de um curso para técnicos promovido pela Escolinha de Futsal Joga 10 da qual o garoto fazia parte. Na ocasião, além dessa escolinha, Nicollas Yudi, então com sete anos, também participava de um projeto do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme os pais, em uma aula prática, Edu Martins ficou encantado com o talento de Nicollas Yudi e, depois, conversou com a equipe de futsal do Santos para realizar um quadrangular, onde a escolinha rondonopolitana foi convidada a participar. Nesse quadrangular, havia olheiros de futebol de campo que também conheceram o estilo de jogo do rondonopolitano.