Já estão empossados os novos Conselheiros Tutelares de Rondonópolis, titulares e suplentes, que vão ocupar os cargos no quadriênio 2020/2023. Eles receberam o certificado da presidência do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e já estão aptos a exercer a função. Os Conselheiros foram eleitos em outubro de 2019, de forma democrática, pelo voto popular. Na ocasião, eleitores de Rondonópolis com o título eleitoral regular puderam votar, via urna eletrônica, e escolher o seu representante.

Os escolhidos pela população vão assumir os trabalhos à frente dos dois conselhos da cidade: Conselho Tutelar Região Central e Conselho Tutelar Região Vila Operária. Alguns dos novos conselheiros são novatos, assumindo pela primeira vez a função, e demonstraram muita expectativa com o desafio. Outros são mais experientes, estando há anos à frente do cargo e novamente escolhidos pela população para continuar o trabalho.

Na Região Central I, assumem as vagas Josiane Ourives Gentil; Lorrayne Rodrigues da Silva; Patrícia Borges dos Santos; Sirlene Cristina Alves do Couto e Rakel Faria Ferreira. Já na Região Vila Operária II, assumem Adriana Mendonça Martins Fukuda; Adriana Ferreira Silva Alves; Juvenildo Batista de Souza; Fiama Lorraine Martins e Lindines dos Santos Souza.

Na suplência das duas regiões estão Cirlene Amaro de Aquino; Maria da Glória Menezes Lima; Lussam Lima da Silva Santos; Adriana Zeni; Adele Caroline da Silva Brito Cabral; Katia Ana Moreira; Ana Karoline Ferreira Moraes Silva; Adão Wellington Silva Sales dos Santos e Raiani dos Santos Monteiro.

Todos foram empossados pelo vice-prefeito Ubaldo Tolentino Barros, que representou o prefeito Zé Carlos do Pátio que está em viagem. “Com muita alegria estamos dando posse a esses conselheiros, que são tão importantes na proteção dos direitos das crianças e adolescentes de Rondonópolis”, disse.