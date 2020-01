Início de ano é quase sempre complicado para a vida financeira dos brasileiros: compras de Natal, impostos, material escolar e outras contas podem cair como uma bomba no orçamento familiar. É também uma boa época do ano para revisar o orçamento e cortar gastos desnecessários. Para ajudar seus associados a diminuir as despesas bancárias, a Sicredi Sul MT começa o ano com serviços e produtos grátis, entre eles TED e DOC, aluguel da máquina de cartões e anuidade do cartão de crédito.

Os serviços de TED e DOC são gratuitos pelo aplicativo da cooperativa e no Internet Banking e vale para transações de pessoas físicas e jurídicas, para qualquer instituição financeira e qualquer valor de transferência, assim como o aluguel da máquina de cartões, independente das vendas, e do cartão de crédito internacional sem anuidade.

Segundo o diretor de negócios da Sicredi Sul MT, Rogério Griguc, o objetivo da cooperativa é ser o principal fornecedor de produtos e serviços financeiros ao associado, sem que haja necessidade de procurar outra instituição financeira para suprir necessidades dessa natureza.

“Nós sabemos da importância que esses produtos que estamos tratando agora têm no dia a dia dos nossos associados. Eles fazem parte da rotina de quem trabalha no comércio ou com prestação de serviços e, certamente, nossa ação impactará positivamente nas finanças dessas pessoas. Tornar eles gratuitos é o nosso movimento para fazer com que nossos associados encontrem cada vez mais soluções em condições cada vez mais vantajosas na cooperativa”, destaca Griguc.

Nem todo associado costuma fazer uso das transferências com TED ou DOC, mas, principalmente para empresas, a gratuidade pode gerar uma boa economia ao final do mês. Um associado que realizar em torno de 100 transações economizará algo em torno de R$ 1,3 mil.

“É um grande esforço que estamos fazendo para oferecer uma condição imbatível ao nosso associado, para que ele movimente o seu fluxo de caixa com a cooperativa. E isso nos dará a condição de estabelecer as melhores condições de financiamentos e/ou investimentos que viabilizem a realização dos seus projetos”, explica.

As vantagens estão disponíveis para todos os associados dos 12 municípios da área de atuação da cooperativa Sicredi Sul MT (Rondonópolis, Pedra Preta, Itiquira, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Ouro Branco do Sul e São José do Povo, Poxoréu, Guiratinga, Tesouro e Araguainha).