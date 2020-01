A campanha que durou quase quatro meses está agora em sua reta final. O último e grande sorteio da Campanha Natal dos Sonhos Acir acontecerá na próxima sexta-feira (17), no auditório da entidade, às 17 horas, e irá presentear os consumidores com um carro 0km Mobi Easy Flex e duas Motos Honda Start 0km.

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) trouxe a Campanha Natal dos Sonhos como uma oportunidade para presentear, unir e congregar o comércio e os consumidores de Rondonópolis. Foram mais de 60 mil reais em prêmios e ainda existem inúmeras chances de ganhar.

São mais de 190 empresas participantes da campanha: lojas de móveis, roupas, óticas, autopeças, farmácias, lojas de acessórios automotivos, casas de tintas, joalherias, lojas do Rondon Plaza Shopping, conveniências, lojas de materiais de construção, lojas de eletrônicos e eletrodomésticos, restaurantes, concessionárias de veículos, comércio de colchões, concessionárias de motos, postos de combustíveis, lojas de confecções, salões de beleza, lojas de ferragens e ferramentas, cooperativas de crédito, estúdios fotográficos, clínicas médicas, escritórios de contabilidade e entre outros. Para saber todas as lojas participantes entre no site http://www.acirmt.com.br/natalacir/, e confira a lista completa.

Concorrer ao carro 0km e as duas motos Honda é simples: nas compras acima de 30 reais em qualquer loja participante, você terá direito a um cupom. Com os dados pessoais devidamente preenchidos e marcando a resposta correta da pergunta, é só depositar o cupom na urna e aguardar a sua estrela brilhar!

Confira o depoimento da ganhadora do carro 0km e dos ganhadores das duas motos sorteadas na primeira edição da campanha, realizada no ano anterior. Para Camilla Mayara de Oliveira, ganhadora do carro, a experiência de ganhar um carro, ainda mais em uma data tão especial como o Natal, foi inesquecível. “Não é todo dia que alguém te liga dizendo que você ganhou um carro. A princípio não acreditei, mas quando vi minha letra no canhotinho do cupom, foi mágico. Nunca pensei que iria ganhar meu primeiro carro da Acir, e principalmente no Natal”, diz Camilla.

Erliene Ismério de Barros, ganhador de uma das motos, afirmou que não acreditava que poderia ganhar um prêmio assim. “Eu não acreditava em sorte, coloquei o cupom por insistência do vendedor. E deu certo, mesmo eu não acreditando, ela veio, é a primeira vez que sou contemplado com algum prêmio”.

Para Airton Júnior B. da Silva, também ganhador de uma das motos, ter sido premiado entre tantas pessoas foi mais que sorte. “Foi o cupom escolhido por Deus. Minha esposa tem muita fé, e eu também, acredito que foi Deus que fez com que o meu cupom fosse sorteado. Me lembro de dizer quando depositei o cupom na urna, pelo menos uma moto eu vou levar. E então, fui presenteado”.

De acordo com Ernando Cabral Machado, presidente da Acir, a integração da Campanha entre os empresários e a sociedade, é um importante fator para o fortalecimento da economia local. “A Acir sempre teve um compromisso muito grande com o desenvolvimento da cidade de Rondonópolis. E no Natal, não seria diferente, uma data tão especial que propaga a fé e o amor, vem também para trazer a união. Por isso, decidimos nos unir aos nossos parceiros e presentear o comércio e a população com mais esperança. Queremos que essa campanha movimente e fomente a importância do nosso comércio”, exaltou o presidente.

“A campanha desse ano definitivamente superou a passada. Toda a equipe da Acir se empenhou ao máximo para trazer a Rondonópolis uma campanha que pudesse fortalecer e congregar o comércio e os consumidores. Até o momento foram mais de 20 sorteados, e ver a alegria e gratidão dessas pessoas vindo até nós receber os prêmios, é o que nos motiva para darmos o melhor de nós”, finaliza Robson Neves, gerente-executivo da Acir.

Venha fazer parte dessa.

Acir, o seu negócio constrói a nossa força!