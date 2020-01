Um dos principais entroncamentos rodoviários do Brasil, localizado na região conhecida como “Trevão”, em Rondonópolis, continua sofrendo com os transtornos do grande fluxo de veículos sem as intervenções de engenharia adequadas. Risco de acidentes, formação de longas filas, elevado tempo de espera no semáforo e dificuldade para cruzar pistas. Todos esses problemas seguem sendo verificados no ponto de encontro das rodovias federais 163 e 364, na cidade. O problema dos transtornos no “Trevão” volta a ficar mais evidente com a conclusão da duplicação de todas as pistas que dão acesso ao entroncamento. Dessa forma, o tráfego de veículos das rodovias duplicadas acaba se afunilando no entroncamento, que até hoje não dispõe de uma obra de arte especial, como um viaduto, estrutura que é cobrada pelos usuários para amenizar a situação no local. Além do tráfego rodoviário, há ainda o tráfego de moradores de Rondonópolis que fazem uso do trevo para acessar pontos da cidade, principalmente a trabalho.

Um dos pontos críticos é vivido especialmente por quem acessa o entrocamento no sentido Cuiabá-Goiás, que fica parado em fila por elevado período de tempo esperando a abertura do semáforo. A fila nessa pista, em horários de pico, ultrapassa os 500 metros. Essa mesma fila impede o tráfego dos motoristas que saem do Centro de Rondonópolis, via Horto Florestal, e seguem ao terminal ferroviário, aeroporto ou Campo Grande (MS). No dia de ontem, não estava formando filas para quem vinha no sentido Mato Grosso do Sul-Cuiabá – mas usuários atestam que o trecho segue crítico. O empresário César Marcon, com empresa no Distrito Industrial Vetorasso, atestou para o A TRIBUNA que a construção de um viaduto no Trevão é necessária e urgente. Ele observa que o fluxo de veículos no local é intenso nos horários de pico, como às 7h, às 13h e às 17h, com formação de longas filas para quem segue no sentido Cuiabá-Goiás. Assim, diz que o viaduto facilitaria o fluxo dos veículos. “Não entendo uma cidade do porte de Rondonópolis não ter um viaduto nesse local”, externou o empresário para a reportagem.

O empresário Santo Nicolau Bissoni, o Nico da Botuverá, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Rondonópolis e Região (Setcarr), também acha inconcebível uma cidade com a movimentação rodoviária que possui Rondonópolis não ter ainda um viaduto nesse entrocamento. Ele pontua que acabou de chegar de viagem, onde as pequenas localidades do Sul e do Sudeste do País possuem viadutos em trechos com tráfego infinitamente menor. “A gente não consegue ter um viaduto nesse ponto. Isso não entra na minha cabeça!”, lamenta. Para Nico, a construção de um viaduto no Trevão é indispensável, estrutura que já deveria ter sido providenciada há muito tempo. Com a conclusão das duplicações nas estradas do entorno e sem o viaduto, repassa que o caos no entrocamento continuou o mesmo. “Nos horários de pico, o congestionamento é geral”, diz ele, explicando que todo o tráfego se afunila nesse trecho. Ele justifica que neste período o movimento de caminhões é menor, mas na semana que vem muita gente volta ao trabalho. “A gente precisa lutar bastante para que esse viaduto saia do papel”, analisou. Os motoristas Jair Flores e João Alaerte apontam a confusão no trânsito no Trevão. “O viaduto aqui resolveria muitos problemas. O fluxo de veículos é muito grande e tem dia que a gente fica meia hora para conseguir atravessar, porque vem caminhões de Campo Grande ou vão para Goiás e fica tudo parado no semáforo, sendo que tem dia que funciona [o semáforo] e tem dia que não funciona”, falou Jair Flores para a reportagem. O motorista João Alaerte reclamou tanto da situação para quem segue no sentido Campo Grande-Cuiabá ou para quem sai do Centro de Rondonópolis e segue para o trecho sul da BR-163. “Tem dia que a fila sentido Campo Grande-Cuiabá dá quase cinco quilômetros, nos horários de pico. Nesses horários é a maior dificuldade para quem está vindo da ALL… Hoje mesmo, eu seguia no sentido Cuiabá-Alto Araguaia e uma camionete quase bateu na minha carreta no semáforo”, conta. Conforme João Alaerte, o semáforo estava aberto, quando da sua passagem ontem no trecho, tanto no sentido Cuiabá-Goiás como no sentido Campo Grande-Cuiabá. “A caminhonete vinha correndo [no sentido Campo Grande-Cuiabá] e quase bateu na minha carreta. Tem hora que o semáforo funciona com os dois sentidos abertos”, externou. “Quem vem do Centro de Rondonópolis, pelo Horto, também é a maior dificuldade sair da rotatória e seguir sentido a Campo Grande, porque não consegue atravessar e pegar a pista uma vez que os caminhões estão subindo ou parados na fila do semáforo na pista para Goiás”, acrescentou João Alaerte.