Apesar de ser uma das mais tradicionais de Rondonópolis, a Praça da Saudade, na região do Bairro Bom Pastor, sofre com a iluminação precária, o que limita a presença de frequentadores e atrai usuários de drogas e moradores de rua. A quadra poliesportiva, a academia popular e a quadra de areia possuem iluminação pública, mas os demais espaços verdes estão no completo escuro.

O problema da Praça da Saudade, até por ser bastante antiga, é que a iluminação dos espaços verdes foi mal planejada. Com o crescimento das árvores, os poucos postes instalados, além de não serem indicados para esse tipo de logradouro, por serem bastante altos, não geram efeito algum, pois tem a iluminação barrada pelas copas e folhagens da vegetação. Não há postes baixos com iluminação abaixo das copas e folhagens das árvores.

O resultado é que a Praça da Saudade se tornou local propício para o abrigo de moradores de rua e usuários de drogas. À noite, apenas os espaços esportivos iluminados são frequentados. A área verde, mais interna, com seus bancos, acaba recebendo poucos casais de namorados ou frequentadores. Até o uso para caminhada e corrida acaba prejudicado, pois muita gente evita o local após o escurecer por completo.

O comerciante Valdelino Menezes Santana atesta que as autoridades deveriam olhar mais para a iluminação pública na cidade. “A iluminação aqui é caótica, mas não é só aqui. Em vários locais da cidade está deixando a desejar. São projetos mal feitos, mas deveriam olhar mais para a questão da iluminação na cidade. Isso gera insegurança. As famílias ficam sem liberdade, muitos pais querem trazer as crianças para brincar, mas aqui virou ponto de morador de rua, não querendo discriminá-los, mas eles ficam bebendo, fumando…”, disse para a reportagem.

A estudante Graziele Ferreira costuma fazer caminhada na Praça da Saudade sempre no começo da noite e também reclama do problema. “A iluminação deixa a desejar, porque abre porta para assaltos, para a presença de moradores de rua. Eu procuro ficar até o horário que tem gente na praça e depois vou embora. É necessário ter uma iluminação melhor, incentivaria a vinda de mais pessoas, especialmente crianças”, acredita.

A vendedora Aline Lima diz que costuma fazer caminhada sempre no final da tarde na Praça da Saudade. “A partir das 19h já fica bem esquisito por aqui, bem perigoso… Costumo fazer caminhada das 18h às 19h aqui. Depois das 19h, já fica bem escuro. Teria que ter melhorias na iluminação”, analisou para a reportagem.

Representante da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) já foi cobrado do problema da iluminação na Praça da Saudade e está ciente da questão.