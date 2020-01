Uma aeronave, de pequeno porte, caiu em um sítio da Gleba Rio Vermelho, zona rural de Rondonópolis, no fim da tarde de ontem. Até o fechamento da edição, as informações ainda eram desencontradas mas, a princípio, não há nenhuma vítima no acidente.

Pelo que foi apurado, a aeronave caiu de ponta cabeça e bateu em uma cerca. O acidente teria acontecido por volta das 17h e, segundo informações de populares, o piloto teria tentado decolar da região e acabou caindo e batendo na cerca.

Os ocupantes, cujo número ainda era desconhecido, teriam então deixado a aeronave e recebido apoio de outras pessoas que chegaram ao local e utilizaram um ônibus, que foi estacionado ao lado da aeronave, impedindo que a mesma fosse visualizada com facilidade. A aeronave ainda foi encoberta com uma lona.

Porém, alguns sitiantes perceberam a situação e acabaram acionando a Polícia Militar que foi até o local e não localizou nenhum ocupante ou pessoas que prestaram apoio.

Diante de um possível vazamento de combustível, os policiais e também o Corpo de Bombeiros isolaram a área para evitar qualquer tipo de acidente.

Como nenhum ocupante foi localizado, a PM então acionou a Polícia Federal que foi até o local para apurar a situação. Um policial levou o cão farejador da PF para fazer uma varredura. Não foi constatado nenhum tipo de resquício de ilícitos como drogas ou agrotóxicos na aeronave.