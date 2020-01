O Hospital foi fechado no início da gestão José Carlos do Pátio, para passar por reforma, pouco tempo após ter sido reformado na gestão Percival Muniz ao custo de quase R$ 1 milhão. A justificativa para o fechamento foi a de que um temporal danificou o local, e também de que a obra apresentava falhas.

A reforma do prédio que abrigava o Hospital da Criança, Wilma Bohac Francisco, o “PAzinho”, segue sem prazo para entrega e uso da população de Rondonópolis. A obra, localizada no bairro Santa Marta, deveria ter sido finalizada ainda no primeiro semestre de 2019, mas até o momento isso não aconteceu. A reportagem questionou a Prefeitura de Rondonópolis sobre a previsão para entrega do prédio reformado, mas o Município não respondeu.

A reforma, então promovida pela atual gestão, teve início efetivamente somente em novembro de 2018, ao custo de R$ 839.765,35, com prazo de entrega de 180 dias. Inicialmente, o serviço deveria ser entregue no início de maio de 2019, contudo, o prazo foi prorrogado para julho daquele ano, o que também não se cumpriu.

Em setembro de 2019, o espaço teve o quadro de distribuição de energia arrombado e os fios retirados durante um furto, o que segundo o Município iria atrasar a entrega da reforma. Já em outubro, a própria Prefeitura divulgou que o local estava já em fase final de obra, com a realização da parte de paisagismo e construção das calçadas e garagem. Contudo, até agora, o serviço ainda não foi finalizado.

Outro problema recorrente no local é o mato alto. Após muita reclamação, a área externa do prédio tem sido mantida limpa durante este período de obra. Contudo, a calçada do hospital, na Avenida Goiânia, segue tomada pelo mato, incluindo o entorno do ponto de ônibus.

Enquanto a obra de reforma e ampliação não fica pronta, os atendimentos das crianças estão sendo feitos provisoriamente no antigo “PA Municipal”, prédio velho e em condições ruins. A informação é de que, quando o Hospital da Criança for reativado, o atual “PAzinho” será reformado e se tornará um hospital municipal, com 50 leitos de internação.