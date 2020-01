Iniciada no mês de setembro do ano passado, a obra de drenagem das águas da chuva no final da Avenida W-11 avança em ritmo lento. O serviço, que consiste na instalação de cerca de 474 metros de duas linhas de aduelas para conter o enorme volume de água das chuvas que se acumula ali, está em estágio bem avançado, restando poucas aduelas para serem instaladas antes que o serviço esteja concluído, mas quem passou pelo local nos últimos dias não avistou nenhum maquinário ou trabalhador no local.

Orçada em pouco mais de R$ 1 milhão, a colocação das aduelas está praticamente concluída, restando apenas a instalação de alguns metros e alguns detalhes para estar cem por centro pronta. A partir daí, ficaria faltando o trabalho de aterro sobre a estrutura de concreto, serviço que já foi feito pelo menos uma vez pela empresa responsável pela execução da obra, mas a terra acabou sendo levada pelas águas da chuva para dentro do Rio Vermelho.

Questionada sobre a situação, a prefeitura respondeu que a obra não está paralisada e que atualmente está na fase do aterramento da drenagem, esclarecendo também que diariamente há caminhão indo e voltando várias vezes puxando material para o tal aterro. Com relação à instalação das aduelas restantes, a prefeitura informou que o retorno do assentamento das mesmas está previsto para no máximo na próxima semana, de acordo com as condições climáticas, com a previsão de conclusão total da obra na primeira quinzena de março deste ano.

A obra de drenagem citada fica ao lado do Condomínio Terra Nova, onde todos os anos, no período chuvoso, se forma um enorme buraco, que já ameaçou inclusive a avançar para dentro do citado condomínio. Agora, a grande erosão que se formava ao lado muro do condomínio todos os anos desapareceu e em seu lugar estão as aduelas.

A informação oficial da prefeitura é que essa etapa consistia somente na colocação das aduelas sobre uma base de concreto, ficando para uma segunda etapa as obras de pavimentação e de ampliação das peças de concreto.