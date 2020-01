“Isso com as demais informações que vêm junto, porque nós aprovamos o orçamento, votamos a autorização para que o prefeito comprasse a área e construísse esse parque, que é um dos sete em construção atualmente, alguns quase concluídos mas que nunca acabam. Então, nós compramos a área para o parque, gastamos dinheiro, autorizamos a fazer, inicia-se a obra para depois parar? Nós queremos mais informações sobre essa situação, sobre os indícios de que lá haveria inúmeras nascentes de água. Queremos saber certinho como está essa situação”, avisou o tucano.

O vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) está preocupado com a paralisação das obras do Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, conforme foi mostrado em reportagem veiculada pelo A TRIBUNA anteontem (7). A preocupação do parlamentar é que essa paralisação possa resultar em prejuízo ao Erário e, por conta disso, ele protocolou um requerimento na Câmara, em que cobra do Executivo explicações sobre quais seriam os problemas no projeto que levaram à paralisação, quanto já foi pago à empresa contratada para executar o projeto e quais as medidas adotadas pelo poder público para que o serviço já executado no local não seja perdido.

Ainda de acordo com Zaeli, a preocupação seria com possíveis prejuízos ao Erário. “Nós autorizamos e a prefeitura comprou a área com a finalidade de construir ali o parque. Não sei de quem era a área, mas dificilmente essa pessoa venderia se não fosse para o poder público, pois é uma área onde grande parte é de APP (Área de Preservação Permanente), muito próxima do rio. Isso já é um custo. Aí inicia a obra e depois pára. Qual o retorno para a sociedade disso? O retorno para o ex-dono eu sei que já houve, mas e para a população, qual o benefício? E os demais parques da cidade?”, questionou, citando o caso do Parque Natural Municipal, o antigo Parque da Seriema, que também está com suas obras paralisadas.

POGUBA

Rodrigo da Zaeli também se mostrou indignado com a situação da Avenida Poguba, onde foi iniciada a duplicação da sua pista, mas a obra foi paralisada depois de o pavimento já asfaltado ser retirado e a via ser interditada, o que tem causado enormes transtornos para quem precisa transitar pelo local, pois mesmo com o serviço paralisado, o local continua fechado para o tráfego de veículos. “São várias obras nessa situação e nós vamos procurar as informações sobre os motivos que estão paradas e informar a população, porque está virando uma exceção em Rondonópolis terminar uma obra pública. A regra é começar e parar”, completou.