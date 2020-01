O valor exportado por Rondonópolis no ano passado representa um aumento de 17,21% em relação ao mesmo período de 2018, quando o valor exportado localmente atingiu US$ 1,335 bilhão. A terceira e a quarta colocação no ranking estadual dos municípios exportadores foram ocupados, respectivamente, por Primavera do Leste, com US$ 997 milhões, e Campo Novo dos Parecis, com US$ 874 milhões, considerando os valores das mercadorias enviadas ao exterior em 2019.

O município de Rondonópolis fechou o ano de 2019 com exportações no valor de US$ 1,565 bilhão. Apesar de ter registrado aumento, o município ficou como o segundo maior exportador do estado de Mato Grosso no ano passado, perdendo a liderança para a cidade de Sorriso, com US$ 1,881 bilhão exportados no mesmo período. Rondonópolis ficou como o 29º maior exportador do Brasil. Os números são provenientes do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Os principais destinos dos produtos exportados por Rondonópolis, no ano passado, foram a Tailândia, que comprou US$ 305,8 milhões, a China, com US$ 276 milhões, e a Indonésia, com US$ 171,3 milhões. Em termos de produtos, os principais itens enviados ao exterior pelo município nesse período foram tortas e resíduos sólidos obtidos da extração do óleo de soja, com US$ 901 milhões, soja em grãos, com US$ 215 milhões, milho em grãos com US$ 194 milhões, e algodão debulhado, com US$ 136 milhões.

Rondonópolis se destacou, novamente, como maior importador do estado de Mato Grosso. Entre janeiro e dezembro de 2019, o município apresentou US$ 881,9 milhões em produtos adquiridos do exterior, representando uma alta de 39,6% em relação ao mesmo período de 2018. Os principais itens importados pelo município são insumos utilizados na composição de fertilizantes e produção agrícola, usados principalmente pelas misturadoras de fertilizantes instaladas na cidade.

Os principais países de origem desses produtos comprados por Rondonópolis são a Rússia, com US$ 124,5 milhões, o Canadá, com US$ 144,3 milhões, e os Estados Unidos, com US$ 125 milhões.

A cidade de Sorriso foi a segunda maior importadora do estado em 2019, totalizando compras no valor de US$ 278 milhões.

No geral, o estado de Mato Grosso registrou exportações da ordem de US$ 17,018 bilhões no ano passado.