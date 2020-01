Retornando do seu recesso de final de ano, a Câmara Municipal realizou ontem (8) sua primeira Sessão Ordinária do ano. Na ocasião, o presidente do Legislativo, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), falou ao A TRIBUNA sobre as metas para o ano que se inicia e anunciou que vai realizar um concurso público para preencher vagas atualmente ocupadas por comissionados.

De acordo com Cláudio da Farmácia, uma das prioridades do Legislativo é cumprir com algumas determinações judiciais, algumas ainda em tramitação, como a realização de um concurso público e promover a equiparação salarial para funcionários que exerçam a mesma função em departamentos diferentes da Câmara, entre outras. “Já está em andamento o Termo Referencial (que estabelece os termos pelos quais um serviço deve ser prestado pelos futuros funcionários) e o concurso sai este ano, se Deus quiser. Em breve, vamos contratar a empresa para realizar o concurso. Ainda não temos o número exato de cargos, pois ainda estamos debatendo isso internamente, junto com a Procuradoria Jurídica e com um grupo de vereadores que está acompanhando a situação”, explicou.