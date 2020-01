A eleição suplementar para a escolha de um novo senador ou senadora para a vaga deixada por Selma Arruda (Pode), cassada por suposto abuso do poder econômico e pela suposta prática do crime de caixa 2, poderá acontecer no dia 26 de abril. A sugestão da data constaria de uma minuta elaborada por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas a decisão final só deve sair no próximo dia 22, quando termina o recesso do Judiciário.

A minuta que define a data da eleição suplementar será apreciada e votada pelo Pleno do TRE no dia 22, quando a corte eleitoral retorna de seu recesso e realiza sua primeira sessão do ano. Em caso de aprovada, a decisão se torna uma resolução e terá peso de lei. Enquanto isso, a senadora cassada Selma Arruda continua no cargo, pois ela só será efetivamente afastada após o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser lido no plenário do Senado, que só retorna de seu recesso no dia 1º de fevereiro.

O TRE terá que escolher entre as datas autorizadas pelo TSE por meio da Portaria nº 821/2019, que define que a realização de eleições suplementares em 2020 podem ser realizadas nas seguintes datas: 12 de janeiro, 2 de fevereiro, 8 de março, 26 de abril, 10 de maio, 21 de junho, 22 de novembro e 6 de dezembro, mas a data tida como a ideal seria o dia 26 de abril.

Caso o Supremo Tribunal Federal (STF) der provimento a algum recurso da defesa da senadora cassada, essa eleição poderá ser adiada e marcada para outra data, já que ela poderá ser realizada até maio deste ano. Porém, em caso do TRE aprovar o indicativo de realizar a eleição suplementar no dia 26 de abril, todas as convenções partidárias para a escolha dos nomes dos candidatos a senador e suplentes deverão ser feitas até o dia 12 de março e o dia 17 de março seria o prazo final para o registro da candidatura junto ao TRE.

Em seguida, no dia 18 de março, começaria o período de propaganda eleitoral e no dia 21 começaria propaganda eleitoral gratuita em rádios e TVs. A propaganda eleitoral com uso de alto falantes terminaria no dia 25 de abril e a eleição aconteceria no dia 26.

Ainda de acordo com o provável calendário eleitoral, as prestações de contas dos candidatos ao pleito suplementar teriam que ser feitas até o dia 30 de abril e a diplomação dos novos eleitos aconteceria no dia 21 de maio.