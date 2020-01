Diversos assuntos na área de saúde com foco na cidade de Rondonópolis estarão presentes na próxima publicação especial do A TRIBUNA: a Revista Saúde & Bem-Estar, que está em fase de produção e com previsão de circulação no começo de 2020. Esta é mais uma edição desse informativo que enfatiza e valoriza o segmento da saúde local.

A coordenadora de vendas do A TRIBUNA, Rosana Logrado, explica que o diferencial da Revista é sua ampla circulação, com entrega para todos assinantes do jornal impresso e leitores, além de distribuição para as principais clínicas e consultórios do setor. A publicação também estará com a versão digital no site do A TRIBUNA (www.atribunamt.com.br), além de crossmedia com divulgação das matérias em redes sociais, como Facebook, Instagram e Whatsapp.