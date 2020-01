O número de casos de dengue em Rondonópolis, durante o ano de 2019, teve aumento considerável quando comparado com 2018. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e mostram que, de 156 casos confirmados em 2018, a cidade saltou para 786 em 2019.

O aumento é preocupante e segue a mesma tendência estadual, já que outros municípios mato-grossenses também tiveram expressivo aumento de casos de dengue no ano passado. Para se ter uma ideia, Mato Grosso aumentou seus números em mais de 70% em 2019 em relação a 2018, saltando de 9.585 para 16.345. Sinop foi a cidade que mais registrou aumento nos casos, com 2.270 registros da doença, enquanto que em 2018 foram 699 casos.

Já Cuiabá e Várzea Grande foram na contramão e reduziram seus números. A Capital teve, em 2019, 481 casos, quando em 2018 foram 1.514. Já Várzea Grande reduziu de 1.609 em 2018 para somente 165 casos em 2019, sendo a cidade mato-grossense que teve o melhor resultado nos índices de redução.

Apesar dos números preocupantes da dengue, os casos de zika e chikungunya, no entanto, diminuíram em Rondonópolis no ano passado. De 42 registros de zika vírus em 2018, em 2019 foram somente 13. Já no caso da febre chikungunya, a redução foi de 58 casos em 2018 para 52 casos em 2019.

MUTIRÃO

Técnicos e agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses de Rondonópolis estão, desde a semana passada, na região do residencial Cidade de Deus II, realizando fiscalizações e controles mecânicos (combate direto aos focos de larvas), após o PSF da região registrar/notificar pelo menos 11 casos suspeitos de dengue, que ainda não foram confirmados por exames laboratoriais.

Além dessa ação efetiva de fiscalização e combate ao mosquito, os agentes ainda realizam a distribuição de panfletos com material informativo/orientativo, sobre os cuidados que o morador deve ter em sua residência, para evitar locais de água parada, considerados ideais para a procriação do aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.