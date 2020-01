PARECE… I

Parece que agora sim! O serviço que está sendo realizado pela Coder, para recuperar as canaletas, iniciado no cruzamento da Rio Branco com a Cuiabá, aparentemente está ficando muito bom. PARECE… II

A coleguinha só não vai comemorar agora, porque no início de 2019 elogiou a obra de recuperação das três canaletas que foram recuperadas na ocasião, e logo o negócio começou a desandar. Agora a gente está mais “cabreiro” com os elogios.

DEPARTAMENTO I

E as tais fake news que estão sendo lançadas contra o deputado estadual Thiago Silva (MDB), que inclusive procurou a polícia, não são algo novo na política rondonopolitana. Bem lembrado por uma língua afiada que acompanha a coluna, elas ganharam força aqui na cidade nas eleições municipais de 2016. DEPARTAMENTO II

Assim como as fake news tomaram as redes para tudo quanto é assunto, por aqui as oriundas da política continuam bem vivas desde aquele período. Será que temos um Departamento da Maldade funcionando em Rondonópolis? Bem, se a polícia investigar direitinho a denúncia do deputado, chega rapidinho no “artista”.

ERRATA I

Na reportagem da edição de ontem (7), sobre o Parque Encontro das Águas, dissemos que a obra havia começado “dois meses após o lançamento, ocorrido em maio de 2020”. Obviamente, se trata de maio de 2019. ERRATA II

De todo modo, com tantos parques com obras atrasadas na cidade, é triste saber que mais um foi lançado e em tão pouco tempo já apresenta “um problema no projeto”. Rapaz…

É LEI I

Os leitores podem estranhar que, a partir de agora, nome e imagem de pessoa detida não seja mais divulgado. É que começou a vigorar a Lei de Abuso de Autoridade, que proíbe que os agentes públicos façam essa divulgação. É LEI II

A orientação agora é que não sejam compartilhados ou divulgados vídeos e fotos de presos/investigados/indiciados/conduzidos, de qualquer espécie, ainda que estejam de costas ou que o rosto tenha o efeito ‘desfoque’. Será feita a divulgação de notícias apenas com texto, sem qualquer foto que identifique os suspeitos. É LEI III

Não pode divulgar alguém que foi preso por roubo, assim como não pode divulgar alguém que é suspeito de cometer estupros e, assim, impedir que mais vítimas possam reconhecer e denunciar. Brasil – sil – sil!!!!!