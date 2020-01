Os preparativos para adequação e abertura de outro supermercado no referido prédio estavam em andamento até 2018, quando toda a área foi devidamente cercada e fechada. Contudo, ainda em 2018, as obras no local foram paralisadas e, desde então, a estrutura do cercamento começou a ser estragada pelo tempo. Com mais de um ano e meio sem obras, essa estrutura se desfez e caiu em grande parte, facilitando o acesso dos desocupados no prédio.

O que era para ser mais um empreendimento comercial na cidade virou um pesadelo para a vizinhança. O prédio localizado entre as Avenidas Bandeirantes e Rui Barbosa, que até então abrigava o Supermercado Tend Tudo e que se preparava para receber um outro supermercado, hoje virou abrigo para moradores de rua e usuários de droga, gerando insegurança para moradores e empresas no entorno.

O resultado é que a porta principal do prédio foi arrombada e hoje tem livre acesso para quem quer que seja. Além disso, nesta época de chuva, a área que inclui grande espaço aberto de estacionamento está repleta de entulhos e materiais diversos, ficando suscetível para proliferação de animais indesejáveis e do mosquito transmissor da dengue. Assim, em uma das áreas mais valorizadas do Centro, o prédio hoje abandonado vem causando desvalorização e medo no entorno.

A auxiliar administrativo Vanusa Barreto, que tem pais idosos e moram em um imóvel junto à Avenida Bandeirantes, em frente ao prédio abandonado, reclamou para a reportagem que a situação está muito perigosa. Ela diz que os moradores de rua são comuns nessa região, mas que agora se aglomeram em grande número no entorno do prédio que passou a ser uma nova referência para a categoria. Com maior número de desocupados, moradores e comerciantes do entorno não se sentem mais seguros.

Quando o supermercado estava em funcionamento, Vanusa atesta que a realidade do entorno desse prédio era bem tranquila. “A gente está correndo risco!”, afirma. Segundo ela, após conversas com pessoas que até então trabalhavam no local, as obras foram paralisadas após uma demanda judicial envolvendo uma parte da área onde antigamente era um hospital. Enquanto não se resolve a situação na justiça, pede providências do poder público no sentido de exigir o fechamento e isolamento do local. “Alguém tem que se responsabilizar pelo imóvel!”, pontua.