Para se ter uma ideia, o mercado brasileiro de fertilizantes vem crescendo anualmente, com perspectivas otimistas para 2020, considerando o crescimento estimado de 2%. Contudo, as autoridades apontam, por outro lado, um aumento expressivo de casos de adulteração no estado do Mato Grosso.

O mercado brasileiro de fertilizantes tem chamado a atenção de grupos criminosos que roubam e adulteram cargas do produto. Em meio a esse cenário, os produtores rurais passaram a ter papel fundamental na identificação e checagem da qualidade do fertilizante recebido para ajudar a conter essa atividade ilegal que pode ser altamente danosa para as lavouras.

A prevenção e a educação têm sido apontadas como formas de conter esse avanço das adulterações dos fertilizantes, insumos tão importantes para a atividade agrícola. O diretor de Distribuição da Mosaic Fertilizantes, Eduardo Monteiro, relata que, ao perceber esse crescimento de casos de roubos e fraudes envolvendo os produtos, a empresa adotou uma série de medidas preventivas nas fábricas, especialmente naquelas com destino de cargas para Mato Grosso.

Monteiro relata que a Mosaic Fertilizantes passou, no primeiro momento, a realizar a lacração das lonas dos caminhões que saem carregados das unidades, com lacres numerados devidamente identificados nas notas fiscais. Assim, aponta que os clientes conseguem identificar, ao receber a carga, se os caminhões estão devidamente protegidos. “Isso se mostrou bastante efetivo, uma vez que, para nossa empresa, a evolução dos casos de adulteração do ano passado para cá foi muito pequena”, avalia.

Além disso, a conscientização precisa ser intensificada no campo com o repasse de instruções importantes e corretas para que os produtores saibam como atestar a qualidade dos produtos e quais medidas a serem tomadas. “Ao receber a carga, além de verificar se os caminhões estão lacrados, deve-se verificar a uniformidade dos big bags. Geralmente, quando se depara com adulteração de cargas, os bags estão totalmente desuniformes nos caminhões”, alerta.

É recomendável ainda verificar a qualidade dos produtos recebidos nas fazendas. “Nossos produtos têm qualidade granulométrica uniforme, o que não é percebido nos adulterados. Além disso, eles apresentam a cor um pouco diferente do padrão”, reforçou Monteiro, acrescentando que alguns testes rápidos podem ser feitos pelos produtores. O cloreto de potássio, por exemplo, sem adulteração, apresenta 100% de diluição em água, enquanto o falsificado não.

O profissional afirma ainda que a empresa tem uma linha de fósforo diferenciada, no caso MAP e MicroEssentials, em que se pode fazer o teste do limão. Ao adicionar o suco ou gotas em um produto fraudado, normalmente ocorre o desprendimento de bolhas de gás – o que não ocorre com a linha original. “Posicionamo-nos, inclusive, perante as principais entidades que representam o setor agrícola no Brasil. Também passamos comunicados oficiais aos nossos clientes, orientando sobre o cuidado para o recebimento do produto na fazenda”, atesta.

Diante dos frequentes casos de adulteração da matéria-prima, alguns produtores estão mostrando boas práticas preventivas. Na região de Rondonópolis, por exemplo, um grande produtor rural, além de fazer os testes na recepção, vem armazenando o fertilizante recebido em depósito onde ele consegue identificar claramente o lote e a nota fiscal, para que, em caso de aparecimento de eventuais problemas futuros, o produto seja facilmente rastreável.

Em caso de suspeita, os produtores devem ainda acionar seus representantes comerciais e as autoridades responsáveis.