O mato tomou conta da área onde deveria estar em andamento a construção da estrutura do Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, na Vila Aurora, no final da Avenida Getúlio Vargas, às margens do Rio Vermelho com o Ribeirão Arareau. As obras em questão foram paralisadas no final do ano passado. O referido parque urbano seria construído em um terreno de 50 mil metros quadrados, que havia sido totalmente limpo no ano passado para a execução dos trabalhos. Hoje, quem passa pelo local dificilmente tem condição de saber que ali era para estar em andamento mais uma obra de parque na cidade, considerando o avanço do matagal.

O projeto do Parque Encontro das Águas é mais um que foi paralisado na gestão municipal. Uma das poucas construções iniciadas no local, a da praça de alimentação, chegou a ter somente as paredes levantadas. Nem a placa de identificação da obra pode ser mais facilmente encontrada no espaço. Não há nem sinal de serviço de terraplanagem em algum local.