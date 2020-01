1 de 2

Bairros agora devidamente asfaltados, mas com acesso por meio de estradas de terra e totalmente esburacadas. Essa contradição vem sendo vivenciada pelos moradores da região do Grande Conquista, que engloba os bairros Alfredo de Castro, Ananias Martins e Conquista. A chegada do asfalto nessa nova região da cidade não contemplou algo essencial: o meio de acesso a ela, que segue sendo um grande transtorno para moradores e visitantes. Desde a sua formação, há cerca de 7 anos, os bairros do Grande Conquista são acessados por meio de duas estradas de terra. Uma delas perfaz cerca de 700 metros, começando a partir da lateral do Parque de Exposições, na estrada que vai para a Comunidade Três Pontes. A outra estrada de acesso é por meio da Vila Paulista, a partir da MT-270, perfazendo cerca de 1 quilômetro sem asfalto.

Em ambas estradas de acesso, o sacrifício dos usuários é grande, com muita poeira na época de seca ou muita lama nesta época de chuvas. A pior situação está na estrada de acesso ao Grande Conquista pela lateral do Parque de Exposições, onde a buraqueira é tanta que faz do local um verdadeiro rally, tamanha quantidade de buracos e que frequentemente ocasionam acidentes, especialmente com motociclistas. O investimento anunciado para asfaltamento desses bairros, da ordem de R$ 15 milhões, agora vem virando frustração, já que os moradores não vêm muita diferença de ver o local onde moram asfaltado e, por outro lado, terem de enfrentar a lama e a poeira, para se dirigirem para outros pontos da cidade. Ainda assim, a avenida principal do Grande Conquista também não foi pavimentada até agora, aumentando as reclamações. A moradora Cristina Soares Mota, por exemplo, atestou para a reportagem que os transtornos são muitos com os acessos sem pavimentação. “O povo vai trabalhar e aí a poeira é muita. Por isso, tem que vestir outra roupa por cima porque é grande o movimento de veículos e caminhões no bairro. Está fazendo asfalto no bairro, mas o principal ali é o acesso. Dizem que o Zé Carlos não pode fazer asfalto ali porque a estrada é do Governo. É necessário fazer asfalto ali! Na época da chuva é barro e, da seca, poeira. Não adianta muita coisa o bairro ser asfaltado e o acesso não. A pessoa sai do bairro e chega na cidade toda suja”, aponta.

O senhor Wilson Ferreira tem uma oficina mecânica no Alfredo de Castro e mostra que um dos grandes problemas dos acessos sem asfalto são os frequentes acidentes. “Fora a buraqueira, quando está na seca é poeira e, quando está na época da chuva, é lama. É muito transtorno para gente. A estrada tem muito buraco. Não adianta nada fazer o asfalto no bairro porque assim o serviço fica pela metade. Fora os acidentes que ocorrem com essa buraqueira na estrada de acesso. São vários acidentes com o pessoal caindo nos buracos e na lama. Muitas vezes a roda da moto trava por causa do barro e cai”, repassou ele para a reportagem.

A moradora Ramona Socorro Maria Silva de Aquino avalia que a situação com o acesso do jeito atual está péssima. “Os transtornos são a poeira e buraqueira, ficando horrível para andar de carro e moto. Desde o início da história do bairro, esses buracos estão na estrada. Além disso, o asfalto na avenida principal vai demorar um pouco. Poderiam pelo menos passar uma máquina aqui… Como entra um carro nessa avenida? É poeira demais, principalmente nessa estrada que vem da ‘Exposul’, que a gente usa mais. É barro, quando época de chuva, e poeira, quando da seca. Acho que ali teria que asfaltar. Fizeram alguns serviços porcarias ali que, quando chove, a enxurrada leva tudo”, reclamou.